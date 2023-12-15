Из кругосветки на велосипедах. Как путешествовать с двумя детьми в экстремальных условиях

Елена Поддубная и Оливер Шмидт за 20 лет путешествий проехали почти все континенты на велосипеде. За три с половиной года, преодолев около 30 тыс. км, обогнули Тихоокеанское огненное кольцо. Путешествовали от Германии через всю Россию до Аляски и обратно. В одиночку на велосипеде Елена полтора месяца покоряла Африку. При температуре от –40 °C до +40 °C, летом, осенью, весной и зимой пара продолжает изучать мир. С ними путешествуют и их дети, которые большую часть своей жизни провели в дороге

Девять месяцев по России

— Оливер говорит, что чем больше он путешествует, тем меньше верит в случайности. И все больше верит в судьбу, — рассказывает Елена.

В 2000 году Оливер, в то время еще студент, почти 12 месяцев путешествовал от Германии до Магадана, напоследок решил увидеть Камчатку.

— Тогда я преподавала в университете Петропавловска-Камчатского (Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга — прим. ТАСС) английский язык. Случайно зашла послушать лекцию какого-то немца-путешественника, который у нас выступал. Обменялись адресами электронной почты. Через год он снова прилетел на Камчатку, я как гид показывала ему полуостров. Через два месяца Оливер прилетел снова, уже с двумя велосипедами. Мы поехали на зимний Байкал.

В конце января — начале февраля температура упала до –40 °C. Ночевали путешественники в палатке на льду озера.

Зимний Байкал, 2003 год © Личный архив Елены Поддубной

— Ты едешь и "выключаешь" все мысли о комфорте, есть только цель — доехать до следующей точки на маршруте. Людей встречалось мало, но каждый останавливался, расспрашивал, чем-то угощал. На велосипеде я до этого не путешествовала, это был мой первый опыт. Такой транспорт дает новые возможности: ты передвигаешься быстро, но достаточно медленно, чтобы успеть увидеть природу.

Следующее путешествие прошло через Киргизию, Китай и Тибет.

— Было очень жарко. Я не понимала, почему Оливера тянет в какие-то крайности: если зима, то –40 °C, если лето, то +40 °C. Я уставала, постоянно жаловалась. И видимо, очень надоела этим Оливеру. И дальше мы отправились в кругосветку: там были и лето, и осень, и зима, и весна. За два года мы проехали от Германии через всю Россию до Аляски, Канады и обратно.

Озеро Атитлан, Гватемала © Личный архив Елены Поддубной

Идея путешествия — проехать по следам Второй Камчатской экспедиции, прошедшей в 1733–1743 годах, и ее участника Георга Стеллера. Елена и Оливер стартовали в городе Бад-Виндсхайм, где родился Стеллер. Проехали через Гданьск, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Тобольск, Омск. Следовать маршруту Стеллера получалось не всегда: часто он передвигался на судах.

— Были очень тяжелые отрезки. От Тайшета через Северобайкальск до Тынды мы двигались вдоль железной дороги (БАМа). Проезжающие мимо поезда нам сигналили, один раз даже притормозили, предлагали подвезти. Ни разу у меня не было мысли все бросить и уехать домой. Мне очень понравилась жизнь в дороге. Потом были Якутск и Магадан. Почти два месяца мы сплавлялись на каяках по Колыме. Остановила нас только зима. Было интересно, сколько выдержки у современного человека. Мы живем в мире скоростей и комфорта. Раньше, во времена первооткрывателей, любая большая цель требовала жертв от человека.

Только через Россию путешественники ехали девять месяцев.

— В кругосветке меня поразила Россия, я знала, что в нашей стране гостеприимные люди, но чтобы настолько! Нас угощали, давали продукты с собой в дорогу, звали на ночлег. Чем проще живут люди, тем охотнее они приглашают в гости путешественников. Многие говорили, что мы сумасшедшие, и спрашивали, зачем мы это делаем. А мы не могли объяснить. Только когда вернулись домой, поняли, за чем мы уезжали: за тишиной, спокойствием и простотой. Велосипед — это медитация в пути.

Вокруг Тихого океана

— Я выросла на Камчатке, вулканы — это что-то особенное для меня. Каждый из них как живое существо со своим характером, они все не похожи друг на друга. Нам с Оливером было интересно посмотреть на вулканы и в других странах, собрать мифы и легенды о них.

Путешественники запланировали экспедицию вокруг Тихого океана через Камчатку, Японию, Филиппины, Индонезию, Океанию, Новую Зеландию, Австралию, Чили, Перу, Коста-Рику, Никарагуа, Эль-Сальвадор, Гватемалу, Мексику и США. Хотели проехать весь этот маршрут за раз, подняться на как можно большее количество вулканов.

— За три недели до вылета из Германии я узнала, что беременна. И мы остались. Родился Якоб. Что делать со своими мечтами, когда в семье появляется ребенок? Опыт других народов, особенно кочевых, говорил нам, что можно путешествовать и с детьми. Мы заказали прицеп для велосипеда и стали планировать путешествие. Через год прилетели на Камчатку, и там я узнала, что жду второго ребенка. Родился Артур.

Елена и Оливер решили поехать в путешествие с двумя детьми, которым на момент старта было полтора и три года. Свою мечту захотелось разделить с сыновьями.

— Мы выехали в декабре 2013 года с Камчатки, через Хабаровск на самолете добрались до Японии. Мы понимали, что путешествие уже не будет таким, какое мы планировали несколько лет назад. Придется часто останавливаться в гостиницах, медленнее ехать, накопленных денег не хватит. Но если заранее стараться просчитать все, то от страха можно не выйти из дома. Мы доверились судьбе и отправились.

Бали, 2014 год © Личный архив Елены Поддубной

Каждое лето путешественники планировали возвращаться на Камчатку, чтобы заработать на следующий этап экспедиции. Для Оливера и Елены было важно, чтобы дорога нравилась детям. Решили: если сыновья попросятся домой, то семья вернется. Этот момент так и не наступил.

— Когда еще твои родители вместе с тобой 24 часа в сутки? Мы установили дополнительные сиденья на раме, и каждый из сыновей мог ехать не в прицепе, а с родителем. Дети очень много двигались и познавали мир. Как-то в Мексике мы стояли в очереди за билетами на автобус и увидели, как Яша разговорился с полицейским. Оказалось, что он разговаривал на испанском, который успел немного выучить в пути. Сейчас дети говорят по-русски, по-немецки, учат английский.

Во время путешествия дети взрослели и начали проявлять большой интерес к окружающему миру. На Филиппинах, в Индонезии и на островах Южного Тихого океана мальчики научились плавать, нырять, стоять на доске для серфинга и покорили свои первые вулканы.

Восхождение на вулкан Сан-Кристобаль, Никарагуа © Личный архив Елены Поддубной

Когда мальчики пошли в школу в Германии, учителя говорили, что они сильно отличаются от других детей своими социальными навыками. Они могли общаться со всеми. У Якоба в классе был мальчик с дефектом речи, он очень плохо говорил, его не понимали другие дети, и поэтому с ним никто не играл. Якоб стал его единственным другом, потому что он привык общаться с детьми, говорящими на другом языке.

— Несколько дней мы жили в деревне в Вануату. Я никогда не задумывалась, что у детей в разных странах совершенно разные игры. Наши сыновья научили местных ребят "печь пироги" из песка и украшать их цветами. А местные дети научили наших выманивать крабиков из песка, нырять. Очень интересно было за ними наблюдать.

Чили стало первым и последним государством, где семью ограбили. Елена и Оливер остались без денег, фототехники, у мужчины украли паспорт. Несколько недель документ восстанавливали, путешествие остановилось. Жили на случайно уцелевшие у Елены $100.

— Режима экономии хватило на несколько дней, потом мы решили, что, если деньги и закончатся, мы что-нибудь придумаем. Практически на последние деньги мы купили мороженое детям и бутылку вина себе. Случайно познакомились с владельцем гостиницы в Арике, он разрешил пожить у него бесплатно. Это укрепило нашу веру в то, что все будет хорошо. С нами в путешествии постоянно случались удивительные вещи.

Когда путешествие закончилось, Якову исполнилось семь, а Артуру пять лет.

— Несколько лет назад мы решили жить в России, купили участок земли на Камчатке, строим дом. Хотим, чтобы наши дети знали русскую культуру и свои корни. Оливеру нравится Россия, наша открытость, сердечность, спонтанность. Больше, чем типичные немецкие качества характера. Из окна нашего дома видно Авачинскую бухту и вулканы — это дает ощущение пространства, огромности нашей страны, — говорит Елена.

Путешествия Оливера и Елены продолжаются. В феврале этого года они отправились на велосипедах по зимнику в сторону села Тигиль и при экстремальной температуре до –45 °C проехали 250 км. Видеоролик об этой экспедиции занял первое место в номинации "Зимнее путешествие" конкурса "Дальний Восток — земля приключений".

Вера Костамо