В Псковской области планируют запретить склонение к абортам

Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что областные парламентарии рассмотрят возможность введения дополнительных мер поддержки беременных

ТАСС, 8 декабря. Власти Псковской области планируют принять региональный закон о запрете к склонению к абортам, сообщил глава региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"Учитывая непростую демографию региона, считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внес на рассмотрение депутатов областного собрания несколько предложений: принять региональный закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности", - отметил Ведерников.

Также глава региона сообщил, что областные парламентарии также рассмотрят возможность введения дополнительных мер поддержки беременных, в числе которых ежемесячная выплата одна и полторы тысячи рублей на питание для малообеспеченных беременных и кормящих.

Кроме того, власти планируют внедрить систему поощрения для медработников, которые убедили женщину отказаться от прерывания беременности.

"Рассчитываю, что депутаты поддержат предложения и мы вместе поможем появиться новым счастливым семьям на нашей Псковской земле", - добавил Ведерников.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Кроме того, в Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. рублей за склонение женщин к абортам.