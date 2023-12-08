Понятие "Кризисное состояние" стало в Германии "Словом года"

На втором месте оказалось понятие "антисемитизм", сообщило общество немецкого языка

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Понятие "Кризисное состояние" (Krisenmodus, еще можно передать как "кризисный режим") выбрано в Германии "Словом 2023 года". О таком решении объявило Общество немецкого языка (GfdS).

Всего были выбраны 10 слов, которые в последние месяцы доминировали во время общественных и политических дискуссий и отражали сущность происходящих в стране и мире событий. В частности, на втором месте оказалось понятие "антисемитизм".

"Список отражает реальность, а реальность сейчас довольно мрачная", - констатировала глава GfdS Андреа Эвельс. По ее словам, германское общество уже с 2020 года находится в "кризисном состоянии". Эвельс напомнила о вызовах, с которыми оно столкнулось за последние три года, таких как пандемия коронавируса, конфликт на Украине, энергетический кризис, атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

"Чрезвычайное положение стало долгосрочным состоянием, - отметила Эвельс. - Это вызывает у людей страх, неуверенность и ощущение бессилия. Эти чувства доминируют в повседневной жизни и люди не знают, что еще свалится на их голову".

Общество немецкого языка в Висбадене выбирает "Слово года" с 1977 года. В Германии принято присваивать "титулы" самым разным объектам. Так, в числе прочего, выбираются "дерево года", существует даже номинация "Гриб года". В этом году GfdS выбирало "Слово года" из примерно 1,8 тыс. предложений. В прошлом году первое место в списке заняло понятие "переломный момент" (Zeitenwende), о котором неоднократно заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с конфликтом на Украине.