В Херсонской области планируют открыть госаптеки при всех медучреждениях в 2024 году

Председатель правительства области Андрей Алексеенко отметил, что до конца 2023 года откроются восемь аптек - в населенных пунктах Ивановского и Генического районов

ГЕНИЧЕСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области намерены открыть государственные аптеки при всех медучреждениях региона в 2024 году. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"В 2024 году планируем открыть госаптеки при всех медучреждениях области, чтобы они были во всех крупных населенных пунктах", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в начале года во многих районах области аптек не было в принципе. "Причем не только в 15-километровой зоне. А там, где частные аптеки даже открылись, они задирали цены, выжимая максимум из своей монополии. Чтобы системно исправить ситуацию, мы начали создавать сеть государственных аптек - с минимальной наценкой 3%", - отметил Алексеенко.

На сегодняшний день в области открыты уже 32 государственные аптеки. Алексеенко уточнил, что до конца года откроются еще восемь - в населенных пунктах Ивановского и Генического районов.

Что касается цен, комиссии проверяют все аптеки на соответствие цен 3 800 жизненно важных лекарств, а также их наличие в продаже. "Всего выявили уже почти тысячу нарушений, аптечные сети привлекаются к ответственности. По поручению президента России право получения бесплатных лекарств - дорогих препаратов от онкологии, инсулина и так далее, также имеют 12 тыс. наших льготников", - добавил председатель правительства региона.

Ранее в Минпромторге региона сообщили ТАСС, что цены на медикаменты в области снизились благодаря подписанию в августе соглашения о принятии мер по поддержанию минимальных розничных цен на 10 лекарственных препаратов. С 16 августа аптечные организации взяли на себя обязательство соблюдать предельно допустимые розничные цены, обеспечить постоянное наличие лекарственных препаратов в аптеках. По данным Росстата, по 9 позициям из 10 цены на медикаменты ниже, чем в Республике Крым.