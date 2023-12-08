Минздрав Украины сообщил о завершении вспышки гепатита А в Винницкой области

Из-за длительного инкубационного периода возможно бессимптомное течение заболевания на протяжении одного-двух месяцев, отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вспышка гепатита А в Винницкой области завершается. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава страны Игорь Кузин.

"Вспышка [гепатита А] завершается, количество госпитализированных и новых случаев в Винницкой области уменьшается. <...> Однако из-за длительного инкубационного периода возможно бессимптомное течение заболевания на протяжении одного-двух месяцев. Поэтому мы еще будем регистрировать единичные случаи заболевания гепатитом А", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Кузина, с 16 октября по 7 декабря лабораторно было подтверждено 333 случая заболевания, 30 пациентов сейчас лечатся, 267 выписаны. Для локализации распространения вирусного гепатита A в область доставили более 2 тыс. доз вакцины. Почти 700 врачей и других медработников, привлеченных к ликвидации вспышки, были привиты, 151 прививка была сделана родным и близким пациентов с подтвержденным диагнозом.

6 декабря главный санитарный врач Украины сообщил, что источником вспышки гепатита А в области стал местный рынок. По словам Кузина, более 70% заразившихся покупали там продукты, при этом заболевание было выявлено и у некоторых сотрудников рынка.

Помимо Винницкой области, отдельные случаи заболевания гепатитом А также выявлялись в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Днепропетровской, Киевской и Волынской областях. В Минздраве страны заявляли, что не считают их взаимосвязанными.