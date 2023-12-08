В Москве на 13% уменьшилось число ДТП с участием пьяных водителей

На дорогах города с начала этого года зарегистрировали около 300 ДТП

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 300 ДТП с участием пьяных водителей зарегистрировано на дорогах Москвы с начала этого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, число таких происшествий в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 13%.

"За январь-ноябрь 2023 года на территории Москвы зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, в результате которых 39 человек погибли и 379 граждан получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года основные показатели, характеризующие состояние травматизма на дорогах города с участием данного вида, снизились. При этом число происшествий уменьшилось на 13,3%, погибших - на 30,4% и раненых - на 18,1%", - говорится в сообщении.

С начала года сотрудниками столичной ГИБДД за управление автомобилем в пьяном виде к административной ответственности привлечено почти 10,5 тыс. водителей, а за отказ от прохождения медосвидетельствования - более 11 тыс. "Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уголовным наказанием. Несмотря на внушительные штрафы и уголовную ответственность водители продолжают садиться за руль в состоянии опьянения. Так, за указанный период в отношении 1 155 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде", - отмечается в сообщении.