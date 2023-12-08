Минздрав Коми опроверг данные о дефиците вакцины от коклюша

По информации ведомства, в рамках национального календаря профилактических прививок республика получила достаточное количество доз для проведения вакцинации

СЫКТЫВКАР, 8 декабря. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения Республики Коми в достаточном количестве обладают вакцинами от коклюша и кори, прививки получают все, кому они необходимы, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"В Коми в достатке имеется комплексная вакцина от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. В рамках национального календаря профилактических прививок Минздрав Республики Коми получил достаточное количество доз для проведения вакцинации против коклюша", - говорится в официальном сообщении министерства.

В частности, в больницах и поликлиниках Коми используются комбинированные вакцины "Пентаксим" и АКДС. АКДС защищает от коклюша, дифтерии и столбняка. "Пентаксим" позволяет создать иммунитет не только против дифтерии, коклюша и столбняка, но и против полиомиелита и гемофильной инфекции. Прививку получают все, кому она необходима по возрасту, сообщили в Минздраве.

"Дополнительные объемы вакцин от кори, а также комплексных вакцин от кори, краснухи и паротита поступят в регион до конца текущего года", - добавили в ведомстве.

Ранее некоторые федеральные издания сообщили со ссылкой на Минздрав республики об отсутствии препаратов от коклюша и кори, из-за чего детям якобы перестали делать прививки.