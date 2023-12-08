Аэропорт Тбилиси не смог принять рейсы из Москвы и Дохи из-за тумана

Низкая видимость помешала приземлению самолетов "Азимут", Qatar Airways и Jazeera Airways

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании "Азимут", совершавший рейс Москва - Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту и был направлен в Кутаисский международный аэропорт из-за густого тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Тав Джорджиа", управляющей Тбилисским и Батумским международными аэропортами.

"У нас в Тбилиси густой туман и низкая видимость. Из-за этого самолет "Азимута" из Москвы был вынужден вместо Тбилиси сесть в Кутаиси. С аналогичной проблемой столкнулись самолеты Qatar Airways и Jazeera Airways. Один летел из Дохи, а второй - из Кувейта", - сказала сотрудница пресс-службы.

По ее словам, самолеты Qatar Airways и Jazeera Airways сели в Ереване.

Туман и моросящий дождь в Тбилиси наблюдаются с раннего утра. По данным синоптиков, непогода продлится до 12 декабря. Почти по всей стране дожди, заморозки, а в высокогорье снег.