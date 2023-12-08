В Белгороде открыли бюст героя СВО Дмитрия Астафьева

Ему посмертно присвоено звание Героя России

БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Бюст Героя России Дмитрия Астафьева, погибшего 20 мая в ходе специальной военной операции (СВО), открыли в парке Победы в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В преддверии Дня Героев Отечества мы открыли бюст Герою Российской Федерации Дмитрию Владимировичу Астафьеву на Аллее Славы в белгородском Парке Победы", - написал он.

Астафьев принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, награжден медалью Суворова, "За боевые отличия", орденом Мужества. Погиб 20 мая 2023 года в ходе СВО на территории Украины, ему посмертно присвоено звание Героя РФ.

"Дмитрий Владимирович с первого дня специальной военной операции храбро выполнял поставленные боевые задачи в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Весной этого года в жестоком бою с врагом офицер совершил свой последний подвиг. Уничтожил наблюдательный пост, технику, ликвидировал до 10 военных, а когда получил тяжелое ранение, то до последнего руководил личным составом. Герой отдал приказ на перегруппировку сил и с целью выиграть время вызвал огонь артиллерии на себя, прикрывая боевых товарищей", - написал Гладков.

По его словам, Астафьев родился в Приморском крае, однако его судьба неразрывно связана с Белгородской областью. "Здесь живут его самые близкие и любимые люди, его семья. Здесь он похоронен с воинскими почестями. И поэтому мы увековечиваем подвиг героя. Я уверен, что ратный подвиг Дмитрия Владимировича Астафьева воспитает из белгородских мальчишек настоящих защитников Родины", - написал глава региона.