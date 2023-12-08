Президент Южной Осетии привез гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Алан Гаглоев также пообщался с военнослужащими и добровольцами и поблагодарил их за мужество и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач

ЦХИНВАЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в зону специальной военной операции (СВО), где встретился с бойцами осетинских подразделений и передал им гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь президента закавказской республики Наталья Босикова.

"Во время встречи президент передал бойцам шесть автомобилей "Нива" и автомобиль "УАЗ" для выполнения боевых задач. Ребята остро нуждались в таком автотранспорте", - сказала Босикова.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, участникам спецоперации передали гуманитарный груз, который состоит из необходимых средств - индивидуальные наборы для военнослужащих, для оказания первой медицинской помощи (тактические аптечки), спальные мешки, генераторы, продукты питания.

Гаглоев на месте пообщался с военнослужащими и добровольцами и поблагодарил их за мужество и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач.

"В разговоре с бойцами президент отметил, что республика гордится каждым из них, а государство и дальше будет продолжать оказывать всестороннюю помощь и поддержку не только бойцам, но и их семьям, которые находятся на родине. Он выразил уверенность, что те задачи, которые стоят перед участниками спецоперации, будут выполнены, и пожелал им скорейшего возвращения домой с победой", - сказала Босикова.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, президент Алан Гаглоев наградил бойцов осетинских подразделений медалями "Защитнику Отечества".