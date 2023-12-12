Награждение лауреатов научной премии Сбера. Видеотрансляция

Научная премия Сбера

12 декабря проходит награждение лауреатов научной премии Сбера. Это крупнейшая частная российская премия в области науки, предназначенная для поощрения российских и иностранных ученых, которые внесли значительный вклад в развитие науки и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность в России.

Церемония проходит вместе с культурной программой в формате торжественного ужина.

Премия вручается в трех номинациях: "физический мир", "науки о жизни", "цифровая вселенная". Денежное вознаграждение лауреату составляет 20 млн рублей.