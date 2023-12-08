В городах Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 11 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Режим, при котором предприятия должны уменьшать вредные выбросы в атмосферу, продлили в городах Челябинской области до вечера 11 декабря, следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 19:00 (17:00 мск) 11 декабря отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени", - говорится в сообщении.

Слабый ветер неблагоприятных направлений прогнозируется с 19:00 (17:00 мск) 8 декабря до 19:00 (17:00 мск) 11 декабря в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте, Аше. А в Магнитогорске - с 19:00 (17:00 мск) 8 декабря до 11:00 (09:00 мск) 11 декабря.

6 декабря сообщалось, что в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте, Аше неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия продержаться с 19:00 (17:00 мск) 6 декабря до 19:00 (17:00 мск) 8 декабря. Согласно требованиям законодательства, заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.