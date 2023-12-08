Глава ДУМ РФ пообещал сделать все, чтобы мигранты не создавали проблем россиянам

Муфтий Равиль Гайнутдин отметил, что в этом понимании мусульмане и православные в стране едины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Духовные лидеры российских мусульман осознают свою ответственность за воспитание приезжающих в страну мигрантов и будут делать все, для того чтобы они не создавали проблем для общества и государства. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, видеозапись распространил синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"На нас лежит ответственность по воспитанию мигрантов, мы очень серьезно и с пониманием это воспринимаем. И будем делать все, для того чтобы мы воспитывали тех, кто к нам приходит, и чтобы они не создавали проблем нашему обществу и нашему государству", - сказал муфтий, обращаясь к патриарху.

Он отметил, что в этом понимании мусульмане и православные в стране едины. "Взгляды наши на эту проблематику совпадают", - подчеркнул муфтий.

В четверг стало известно, что глава ДУМ РФ наградил предстоятеля Русской православной церкви высшей наградой мусульман России - орденом Почета "Аль-Фахр" I степени.

Выступая ранее на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора, патриарх Кирилл заявил, что современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции. По его мнению, ошибочная политика в этой сфере может привести к печальным последствиям. Глава РПЦ допустил, что обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сейчас действительно довольно сложно, однако, по его словам, это не значит, что эти потоки не нужно регулировать и ограничивать. Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должного представления о культуре и истории РФ и не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик городов страны и приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства РФ.