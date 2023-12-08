В Москве из-за мороза продлили оранжевый уровень опасности

Предупреждение будет действовать до вечера 9 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до вечера субботы из-за аномально-холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение было объявлено 5 декабря и будет действовать до 21:00 9 декабря.

Оранжевый уровень - предпоследний в перечне уровней погодной опасности и говорит о том, что "погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".