Калмыкия при господдержке за два года провела капремонт в четверти школ республики

В республике также сдали в эксплуатацию пять пристроев к основным зданиям школ для ликвидации учебы во вторую смену

ЭЛИСТА, 8 декабря. /ТАСС/. Четверть всех школ Калмыкии - 41 из 169 - капитально отремонтировали за два последних года, отметил во время прямой линии с населением глава региона Бату Хасиков.

"Благодаря помощи президента России и министерства просвещения нам удалось получить беспрецедентные меры поддержки. Речь идет о капремонте школ, у нас их в республике 169. Получается, что за два года отремонтировали четверть всех школ: в 2022 году проведен капремонт в 17 школах, в 2023 году - в 24 школах. А среди них есть построенные еще в 60-70-е годы прошлого столетия, которые никогда не ремонтировались. Очень довольны учителя, родители, дети", - сказал он.

Для ликвидации учебы во вторую смену в 2023 году в Элисте расширили здание Русской национальной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского: там появился пристрой на 225 мест. Всего за последние два года в республике сдали в эксплуатацию пять пристроев к основным зданиям школ в республиканском центре на 1 050 мест, констатировал глава региона.

"Большая поддержка оказана в этом году и в строительстве школы на 600 мест в будущем микрорайоне Молодежный. Обычно на плечи региона ложится большая доля софинансирования, а здесь наша доля очень мала: нам выделено более 1 млрд рублей. Хорошими темпами ее строим и сдадим в 2024 году", - добавил Хасиков.