Федора Бондарчука наградили премией ТЭФИ как лучшего интервьюера

В этой номинации также были номинированы Ольга Скабеева и Владислав Флярковский

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Интервьюер" стал Федор Бондарчук, ведущий программы "Кино в деталях" на СТС. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в отеле "Марриотт Империал Плаза" в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

"Федор Сергеевич прямо сейчас находится на записи программы "Кино в деталях". <…> Он передал, что "Кино в деталях" - это не он, он режиссер и человек, который встречается с людьми, которые ему интересы и которые делают кино, это большая команда. А в следующем году программе будет 20 лет, это важный повод, мало программ существует так долго", - сказала со сцены продюсер программы Александра Гройсман.

"Кино в деталях" - еженедельная программа о кино, выходящая на СТС с 2004 года.

В номинации "Интервьюер" также были номинированы Ольга Скабеева ("60 минут", "Россия-1") и Владислав Флярковский ("Новости культуры с Владиславом Флярковским", "Культура").

ТЭФИ в номинации "Журналистское расследование" завоевал канал РЕН ТВ и проект "Золото. Чужакам тут не место".

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ - 2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт Империал Плаза". ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.