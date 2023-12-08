В Омске завершили работы на ТЭЦ по восстановлению подачи тепла

В отношении должностных лиц ТГК-11 возбудили уголовное дело

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Восстановительные работы на крупнейшей ТЭЦ Омска, из-за неполадок на которой теплоснабжение в трех из пяти округов города было ограничено, завершили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.

"По оперативной информации ТГК-11 [компания, которой принадлежит ТЭЦ], завершились работы по восстановлению котлоагрегатов на ТЭЦ-5. На данный момент все котлы работают в штатном режиме, температура теплоносителя в скором времени будет соответствовать температурным нормам. Также специалисты запустили дополнительный мазутный котел. В ближайшие часы в домах омичей должно быть тепло", - написал Шнипко.

Об ограничении теплоснабжения из-за выхода из строя нескольких котлоагрегатов ТЭЦ стало известно 7 декабря. Жители города массово стали жаловаться на холод в квартирах. Возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ТГК-11 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, повреждение оборудования произошло в результате действий подозреваемых.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Омске зафиксировали около -34 градусов. По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся в ближайшие несколько дней, температура воздуха может опускаться ниже -40 градусов.