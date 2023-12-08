В Поволжье заявили, что села регионов обеспечены врачами на 81%

Для привлечения медработников реализуются дополнительные меры соцподдержки

ЧЕБОКСАРЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Дефицит медицинских работников в регионах Приволжского федерального округа остается одной из наиболее актуальных проблем в системе сельского здравоохранения, где уровень обеспеченности врачами составляет 81%, средними медицинскими работниками - 88%. Об этом сообщил в Чебоксарах спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.

"Дефицит медицинских работников, особенно узких специалистов, является самым серьезным вызовом. <...> Организации, оказывающие медицинскую помощь на селе, укомплектованы врачами [в ПФО] на 81%, средними медицинскими работниками - на 88%", - отметил Черкесов, выступивший с докладом о проблемах нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения в регионах Поволжья.

По его словам, "высоких результатов" обеспеченности кадрами медицинских учреждений достигли Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Пермский край, Самарская и Оренбургская области. Черкесов подчеркнул, что дефицит кадров в сельской местности отчасти решается в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". "Благодаря им в медицинские организации <…> только за прошедшие три года трудоустроены в [Поволжье] 2 474 врача и 1 136 фельдшеров", - сообщил Черкесов.

Он отметил, что для привлечения медицинских специалистов в регионах Поволжья реализуются дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников. В частности, в отдельных регионах их обеспечивают служебным жильем, возмещают часть затрат по ипотечным кредитам и аренду жилья, предоставляют выплаты при трудоустройстве.

"Регионами [Поволжья] также установлены ежемесячная специальная социальная выплата, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, первоочередное предоставление мест детям медицинских работников в дошкольных образовательных организациях и нематериальные меры стимулирования", - отметил Черкесов.