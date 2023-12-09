В Музее Победы откроют стену героев СВО

В День Героев Отечества, 9 декабря, также учредят новую традицию - в Зале Славы ежегодно будет стоять пост Почетного караула

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В Москве в Музее Победы в День Героев Отечества, 9 декабря, откроется Стена героев специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Она дополнит масштабный выставочный проект "Zаветам Vерны", который начал работать ровно год назад и посвящен современным Героям России - участникам СВО. На стену будут занесены имена участников специальной военной операции, получивших звания Героев Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Их имена будут увековечены в музее, как имена всех Героев Советского Союза и России, удостоенных этих званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

В этот день в музее будет дан старт новой традиции - ежегодно в День Героев Отечества в Зале Славы будет стоять пост Почетного караула. Все желающие смогут возложить цветы к монументу Солдата-Победителя. Музей также запланировал бесплатную концертную программу и лекцию об истории праздника.

В Зале Славы состоится церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции". Кандидатуры героев, которые увековечены на почтовых миниатюрах, были определены Министерством обороны РФ и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, отметили в пресс-службе.