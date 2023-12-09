В Херсонской области сообщили о восстановлении электроснабжения Каховки после урагана

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук добавил, что также была проведена уборка территории

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Электро- и водоснабжение восстановлено в Каховском муниципальном округе Херсонской области после прошедшего в конце ноября урагана, но проблемы с мобильной связью и интернетом остались. Об этом сообщил ТАСС глава администрации округа Павел Филипчук.

"Последствия прошедшего урагана в Каховском муниципальном округе ликвидированы в части налаживания коммунальными службами и предприятиями, обеспечивающими электро-, газо- и водоснабжение округа, работы всех основных коммуникаций. Также проведена уборка территории после урагана", - сказал он.

Филипчук отметил, что мобильная связь и интернет в округе практически не восстановлены. "Администрация Каховского муниципального округа направила письмо в Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области, был получен ответ, что принято решение не проводить восстановительные работы инфраструктуры гражданской связи в населенных пунктах в пятнадцатикилометровой зоне", - добавил он, уточнив, что большая часть округа находится именно там.

В ночь на 27 ноября в Херсонской области был ураганный ветер. По информации губернатора Владимира Сальдо, в регионе без света остались почти 100 населенных пунктов, были подтоплены участки дороги на Арабатской стрелке. Сильный ветер был также и на следующую ночь на Черном море в пределах региона. За неделю до этого также был ураган с подтоплением дороги и перебоями в электричестве. В Херсонской области создан оперативный штаб для помощи жителям, устранение последствий стихии продолжается.