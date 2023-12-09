На Сахалине открыли мемориал в честь погибших в ходе специальной военной операции

Эскиз четырехметрового обелиска согласовали с родными и близкими военнослужащих

ТАСС, 9 декабря. Открытие мемориального комплекса в честь военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), состоялось в День Героев Отечества в черте города Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

"В День Героев Отечества в Южно-Сахалинске состоялся ряд торжественных мероприятий. <…> На площади Славы прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В историческом парке "Россия - моя история" открылась выставка, посвященная сахалинцам и курильчанам - участникам СВО. Центральным событием стало открытие мемориала в честь сахалинских героев, павших в ходе специальной военной операции. Участниками церемонии открытия мемориального комплекса в Христофоровке стали родственники погибших воинов, представители органов власти, духовенства, военнослужащие, росгвардейцы, волонтеры", - говорится в сообщении.

Все собравшиеся минутой молчания почтили память сахалинских защитников. Военный оркестр исполнил гимн России, и после залпов оружия роты почетного караула мемориал был объявлен открытым. "Среди бойцов - профессиональные военные, а также обычные люди, которые растили детей и не мечтали о подвигах. Но, когда потребовалось, они все встали на защиту родины. Память об этих мужественных людях будет жить вечно. А мы будем продолжать заботиться о семьях наших героев", - привели в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Эскиз четырехметрового обелиска был согласован с родными и близкими военнослужащих. К его созданию приступили летом этого года, параллельно шло благоустройство могил погибших бойцов. Были установлены гранитные стелы, пешеходные дорожки покрыли щебнем, возвели дополнительные ограждения и обустроили дренажную систему.

Открывшаяся в историческом парке выставка - мультимедийная экспозиция "Герои специальной военной операции" - представляет истории сахалинцев и курильчан, которые совершили подвиг ради спасения боевых товарищей.

День Героев Отечества отмечается с 2007 года и связан с Георгием Победоносцем: 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия - высшую военную награду Российской империи. Эта дата посвящена памяти тех, кто боролся за независимость родины и помогал другим народам в защите от внешней агрессии.