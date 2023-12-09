В Хараре создают мемориальный и просветительский комплекс "Город освобождения"

Он объединит Музей африканского освобождения, исследовательские и просветительские учреждения, рекреационные объекты и бизнес-центры

ХАРАРЕ, 9 декабря. /ТАСС/. "Город освобождения" (Liberation City) создается в Хараре поблизости от мемориала национальных героев. Комплекс площадью около 100 га объединит Музей африканского освобождения, другие исследовательские и просветительские учреждения, рекреационные объекты и бизнес-центры, о чем сообщил директор музея Кваме Музавази.

"Это устремленный в будущее проект, призванный поведать всему миру историю Африки в изложении самих африканцев, - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Мы не ограничиваемся рамками истории Зимбабве, здесь будут представлены экспозиции, посвященные героической освободительной борьбе разных стран нашего континента. К проектированию привлечены архитекторы из Зимбабве, Замбии и ЮАР. Будут возведены музеи, "Деревня наследия", торговый центр, пятизвездочный отель, виллы для приезжающих в нашу страну президентов других государств, тематический парк. Я объездил 16 стран, чтобы ознакомить их руководство с концепцией эпохального проекта, 12 государствам выделены участки по гектару для возведения мемориалов их героям освободительной борьбы и размещения экспозиций, посвященных антиколониальному сопротивлению. По всей Африке мы собираем документы, фотографии, форму и оружие партизан, другие артефакты".

"Конечно, прежде всего мы будем рассказывать о тех странах, где разворачивалась вооруженная борьба, действовали партизанские отряды, - отметил Музавази. - Недавно состоялась церемония закладки мемориала Саморы Машела - героя борьбы против португальских колонизаторов и первого президента Мозамбика".

"Особые экспозиции будут посвящены странам, которые активно поддерживали Африку в ее борьбе с западными угнетателями, - России, Китаю, Кубе, - подчеркнул Музавази. - На днях в Хараре откроется выставка, рассказывающая о громадном вкладе СССР и России в это благородное дело. На территории комплекса предполагается возведение первого в Африке монумента, посвященного победе СССР в Великой Отечественной войне. Правительство Зимбабве, президент Эммерсон Мнангагва и правящая партия ЗАНУ-ПФ рассматривают наш проект как приоритетный для социального и культурного строительства. Финансовую помощь в его осуществлении оказывает различные страны, в том числе РФ. Договоренность об этом была достигнута в ходе недавней встречи первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагвы с президентом [России] Владимиром Путиным".