Дед Мороз отправится в путешествие по ближнему и дальнему зарубежью

Оно продлится с 9 по 23 декабря

ТАСС, 9 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья с 9 по 23 декабря. Путешествие организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества, проект поддержали Министерство иностранных дел РФ и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба губернатора.

"Это подарок от Вологодской области нашим соотечественникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. В канун новогодних праздников им особенно необходима поддержка нашей страны. Это отличная возможность окунуться в сказку и проникнуться русскими традициями", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Он уточнил, что великоустюгский Дед Мороз побывает в Италии, Франции, Армении и Республике Беларусь. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах Российской Федерации и Русских домах. Также он посетит больницы и реабилитационные центры.

В 2022 году с Дед Морозом встретились 10 тыс. человек из Италии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Свое большое новогоднее путешествие по стране на сказочном поезде Дед Мороз начал в 2023 году 11 ноября, оно продлится до середины января. Он проедет на поезде более 32 тыс. км, посетит более 80 городов. Запланированы расширенные и короткие праздничные программы в больших городах и на малых станциях.