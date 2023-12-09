В Москве прошло гашение марок с портретами участников СВО

Серия посвящена российским военным, которые проявили мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения марок серии "Герои Российской Федерации" прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. К гашению был изготовлен специальный штемпель с датой выхода в почтовое обращение, передает корреспондент ТАСС.

"За два года выпущено уже 20 марок. В следующем году эту работу продолжим", - сказал Хинштейн журналистам. По его словам, этим сохранение памяти героев не ограничивается. "Мы устанавливаем мемориальные доски на домах где они жили. Присваиваем их имена улицам, площадям, районам. <...> Наша задача сделать так, чтоб имена всех героев увековечили, чтобы как можно больше людей знали о тех, кто отдал свою жизнь за жизнь других", - сказал Хинштейн.

По словам замглавы Росгвардии Алексея Воробьева, будут отмечены и воинские части героев. "Они будут носить их имена. Мы всегда будем помнить о них", - сказал Воробьев. Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, отметил, что увековечивание памяти героев будет получать поддержку министерства.

Серия посвящена российским военным, которые проявили мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоены звания Героя России посмертно.

Церемония состоялась в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память". Как напомнил координатор проекта, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, эта акция проходит второй год подряд. По его словам, отбор кандидатов, чьи имена на этих марках увековечиваются, проходит совместно с Минобороны РФ, Росгвардией.

На десяти миниатюрах помещены портреты Сергея Сухарева, Вадима Герасимова, Алексея Калмыкова, Александра Жихарева, Нурмагомеда Гаджимагомедова, Владимира Зозулина, Дениса Зорина, Александра Потапова, Бориса Журавлева, Эдуарда Дьяконова. На каждой почтовой марке также изображены сцена боевых действий и медаль "Золотая Звезда". Тираж марок - по 60 тыс. экземпляров каждой. Все марки с 9 декабря поступили в почтовое обращение, их можно приобрести их в отделениях почтовой связи и салонах "Коллекционер" по всей России.