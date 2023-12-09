В Москве построили площадку наземного транспорта у станции "Тимирязевская"

Связать площадку с уже существующей ж/д инфраструктурой и открыть комплекс для движения пассажиров планируется в 2024 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство разворотной площадки для наземного транспорта завершили на территории городского вокзала Тимирязевская. Движение полностью перезапущено с временной схемы на обновленную с учетом достроенного объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Разворотная площадка наземного городского транспорта - лишь часть большого проекта технологической части городского вокзала у метро "Тимирязевская". Общая строительная готовность техчасти городского вокзала - более 65%. Контрактные сроки завершения строительства приходятся на конец лета", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что увязать воедино с уже существующей железнодорожной инфраструктурой и открыть комплекс для движения пассажиров планируется в следующем году.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что помимо строительства разворотной площадки для наземного транспорта, проект включает в себя реконструкцию южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе, который продлят через пути Савеловского направления Московской железной дороги и проектируемый проезд №3359, а также северного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе с примыканием к входу в станцию метро "Тимирязевская".

"Кроме того, проектом предусмотрено построить плоскостной перехватывающий паркинг на 170 машиномест и улично-дорожную сеть протяженностью почти два километра, а также галерею-переход "сухие ноги" от дома №19б до №21б на улице Яблочкова. Особенность проекта заключается в том, что он реализуется в плотной застройке района и в близости от действующих железнодорожных путей", - отметил Загрутдинов.

По словам главы департамента, реализация объекта даст возможность разделить пешеходные и транспортные потоки, создать комфортные зоны пересадки, улучшить условия транспортного обслуживания прилегающих районов, а также сформировать системы пешеходных связей, сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой, обеспечить создание организованных мест парковки автотранспорта.