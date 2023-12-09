В Ижевске установят памятник погибшим героям спецоперации

Его возведут в сквере у Дома детского творчества, где уже создали патриотический квартал

ТАСС, 9 декабря. В Удмуртии установят памятник погибшим во время специальной военной операции бойцам в сквере рядом с Домом детского творчества в Ижевске. Об этом написал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"По решению близких наших бойцов, памятник установим в сквере у Дома детского творчества. Это будет республиканский мемориал, его концепцию будем обсуждать вместе", - отметил он.

Бречалов добавил, что на этом месте уже создан патриотический квартал. Здесь установлены памятник участникам локальных войн и мемориалы в честь разных родов войск.

Решение о создании памятника героям специальной военной операции было принято на одной из встреч с матерями погибших бойцов. "В прошлую встречу мы договорились, что они вместе с главой города Дмитрием Чистяковым выберут место для будущего мемориала", - пояснил глава Удмуртии.

Бречалов уточнил, что на встрече также обсуждался вопрос создания памятных мест в других районах Ижевска. "Обсудим, выберем локации. Сохранить память для будущего поколения о каждом нашем герое, отдавшем жизнь выполняя свой воинский долг, - одна из важнейших задач для всех нас", - подчеркнул он.