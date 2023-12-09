Жительница Ставрополья получила Премию мира Гузи

Ирина Бондарь проводит выставки в разных странах

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Филиппинскую Премию мира Гузи получила жительница Предгорного округа Ставрополья, сообщил ТАСС глава округа Николай Бондаренко.

"Уроженка Предгорного округа Ирина Бондарь стала обладательницей Премии мира Гузи за выдающиеся заслуги в области образования, науки и культуры", - сказал Бондаренко, добавив, что премию вручили за продвижение философии и культуры, проведение просветительской деятельности по миру. Бондарь проводит выставки в разных странах, объединяет людей. Она является почетным членом Российской академии художеств, профессором.

По словам Бондаренко, Премия мира Гузи, учрежденная на Филиппинах в 2002 году, является азиатским аналогом Нобелевской премии мира и создана для признания личностей, внесших значительный вклад в привнесение мира и уважения к человеческой жизни и достоинству, а также за достижения в науке или искусстве.

"Ежегодно награждается 10-15 лауреатов из более чем 1 тыс. номинантов. В этом году их 18. И впервые с 2015 года в их числе - россиянка. Наш местный житель, уроженка села Юца в этом году стала лицом России, представителем ее культуры", - добавил Бондаренко.

Он отметил, что в число лауреатов вошли люди из традиционно "нобелевских" стран: США, Испании, Греции и даже представитель родины Альфреда Нобеля - Швеции. Торжественная церемония награждения прошла в столице Филиппин городе Манила.

"Столь престижную награду Ирина Бондарь получила за свою просветительскую и культурную деятельность. Благодаря статусу почетного члена ЮНЕСКО Ирина имеет возможность представлять российскую культуру и искусство на международном уровне. Благодаря ей работы художников, скульпторов, фотографов Ставрополья и СКФО увидели и оценили на самых серьезных и престижных площадках мира. Она делает все для того, чтобы люди во всем мире увидели современное искусство России, ее открытость и красоту", - сказал собеседник агентства.