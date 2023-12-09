На Эльбрусе открыли горнолыжный сезон

За 2022 год курорт посетили более 560 тыс. человек

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон открыли на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщается в Telegram-канале Кавказ.РФ.

"Теперь официально: мы открыли и отпраздновали новый сезон на нашем флагманском курорте Эльбрус", - говорится в сообщении.

Туристско-рекреационная ОЭЗ "Эльбрус" создана в 2011 году, на ее территории расположен всесезонный горный курорт "Эльбрус". На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня.

За 2022 год курорт посетили более 560 тыс. человек, рост турпотока составил 31%.