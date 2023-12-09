В Москве во всероссийском слете приняли участие более 1,2 тыс. юнармейцев

Мероприятие началось с видеообращения президента России Владимира Путина

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов России приняли участие во всероссийском слете "Славы Героев - будем достойны!", сообщили в Минобороны России.

"В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось итоговое мероприятие Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета "Славы Героев - будем достойны!", в нем приняли участие более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов нашей страны", - говорится в сообщении.

Мероприятие началось с видеообращения президента России Владимира Путина к участникам слета, после чего заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин зачитал приветственные слова участникам слета от министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Приветствие главы Минобороны РФ

"Во все времена доблесть и мужество являлись основой характера нашего народа. Это помогало выстоять в самых трудных испытаниях, дать отпор любому врагу, посягнувшему на нашу землю", - говорится в приветствии главы МО РФ.

Шойгу также отметил, что в этом году юнармейцы стали инициаторами молодежной акции "Верни герою имя". "Общими усилиями приведены в порядок 7,5 тыс. воинских захоронений, 5 тыс. обелисков и мемориалов. Акция стала поистине всенародной. В ней приняли участие более 2,5 млн человек", - подчеркнул он.

"Важно, что любовь к Отчизне становится для вас надежным нравственным ориентиром. И вы доказываете это своим участием в различных проектах, укрепляющих боевой дух наших военнослужащих. Спасибо вам за неравнодушие, тепло и искренность, которыми отмечены ваши дела", - подытожил глава Минобороны России.

Как передает корреспондент ТАСС, в рамках торжественного концерта состоялись телемосты с участниками специальной военной операции и военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию. Кроме того, на концерте выступили группа "Любэ", Пелагея, Юта, Родион Газманов, Денис Майданов. Также зачитали обращение юнармейцев к Героям.