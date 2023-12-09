Экспозицию организовали в павильоне №57 на ВДНХ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общество "Знание" в День героев Отечества открыло выставку графических новелл, посвященных героям специальной военной операции на ВДНХ в Москве, а также провело просветительский марафон. Об этом сообщила пресс-служба общества.

"В знак благодарности тем, кто прямо сейчас самоотверженно защищает рубежи нашего государства, Российское общество "Знание" на Международной выставке-форуме "Россия" открыло для посетителей фотовыставку, повествующую о 20 героях специальной военной операции на Украине, а также представило собрание графических новелл для учащихся школ и учреждений СПО, где собраны реальные истории с передовой. Дополнил программу дня уже ставший традиционным просветительский марафон "Знание. Герои", - говорится в распространенном сообщении.

Экспозиция "Гордость России - люди" была организована обществом "Знание" в павильоне №57 на ВДНХ совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. В 2023 году просветительской организацией созданы 22 новых графических новеллы, каждая посвящена отдельному герою СВО и его подвигу.

Истории восстановлены по реальным фотографиям, а в основу сюжета и диалогов положены рассказы самих военнослужащих и их сослуживцев. Ознакомиться с работами можно на сайте. В дальнейшем материалы будут распространяться в образовательных учреждениях и в зоне СВО.

Помимо этого, общество "Знание" провело просветительский марафон "Знание. Герои" на выставке "Россия" на ВДНХ, в рамках которого герои России поделились опытом и личными историями с молодежью.