Маленькая панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы

Она родилась в конце августа 2023 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке летом 2023 года, начал вставать на четыре лапы, написала гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

"На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы", - прокомментировала Акулова, прикрепив два видео к своему сообщению.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандами, когда-либо "гостившими" в России. В конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке.