В Приамурье открыли мемориал погибшему в ходе СВО Герою России Ивану Цевуну

В церемонии приняли участие родители военнослужащего, юнармейцы и педагоги, а также официальные лица

ТАСС, 10 декабря. Мемориал Герою России Ивану Цевуну, погибшему в ходе специальной военной операции, открылся в селе Смелом. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

"Ивану Цевуну, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли памятник в родном селе Смелом Октябрьского района. В церемонии приняли участие родители, жители сел Смелое и Короли, юнармейцы и педагоги, а также официальные лица", - говорится в сообщении.

На мемориале представлена фигура военнослужащего в полный рост. Как отметил заместитель председателя правительства области Андрей Дюмин, памятник будет символом воинской доблести и славы.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову, Ивану Цевуну и Дамиру Гилемханову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Экипаж танка под руководством Исламова в марте 2022 года штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Прицельным огнем экипаж уничтожил огневую точку и скопление живой силы врага, после чего машина загорелась от попадания бутылки с зажигательной смесью. Танкисты справились с огнем и вновь вернулись в бой, где вступили в противостояние сразу с пятью вражескими танками, уничтожив четыре из них. После этого танк был подбит прямым попаданием, экипаж погиб в полном составе.

В августе имя Цевуна присвоили школе в селе Короли, где учился военнослужащий. Там же разместили мемориальную доску. В честь него также назвали юнармейский отряд Октябрьского района. В память о герое учрежден ежегодный детский чемпионат по вольной борьбе в Благовещенске.