Патриарх Кирилл наградил Колокольцева знаком храмостроителя

Предстоятель РПЦ также передал главе МВД икону преподобного Сергия Радонежского

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева Патриаршим знаком храмостроителя и передал ему икону преподобного Сергия Радонежского. Патриарх обратился к главе МВД после совершения великого освящения и литургии в храме иконы Божией Матери "Знамение" на Петровке, передает корреспондент ТАСС.

"В память о сегодняшнем богослужении я бы хотел для внутренних войск, для вас и всех ваших подчиненных передать этот образ святого преподобного Сергия Радонежского, защитника земли нашей. Он молился перед Куликовской битвой и был услышан. Молясь перед ним, верю, и вы будете услышаны, и ваша дружина достойно будет осуществлять защиту нашей родины на самом главном, важном и опасном рубеже - на внутреннем рубеже", - сказал патриарх.

Глава МВД поблагодарил патриарха, перекрестился и поцеловал икону.

В храме также был оглашен указ предстоятеля Русской православной церкви, в соответствии с которым Колокольцев был награжден Патриаршим знаком храмостроителя за помощь в реставрации храма иконы Божией Матери "Знамение" за Петровскими воротами Москвы.

"Ваше Святейшество, воспринимаю эту награду в своем лице как награду для всех тех людей, которые душой и сердцем, своим личным участием, своими материальными средствами вложились в то, что мы сегодня созерцаем", - сказал Колокольцев.