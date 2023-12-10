Участники СВО с Ямала смогут получить по полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий

Губернатор Дмитрий Артюхов добавил, что данную меру планируется распространить как на участников специальной военной операции, так и на всех ветеранов боевых действий

САЛЕХАРД, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2024 года введут новую меру поддержки участников специальной военной операции (СВО). Она будет касаться улучшения жилищных условий, выплата составит полмиллиона рублей, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Мы анализировали запрос на получение мер жилищной поддержки [участников СВО], <...> поэтому планируем с нового года принять еще одну меру поддержки, она будет касаться дополнительной выплаты в полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий", - сказал Артюхов.

Губернатор добавил, что данную меру планируется распространить как на участников специальной военной операции, так и на всех ветеранов боевых действий.

На Ямале принято более 50 мер соцподдержки участников СВО и их семей. Среди них возмещение расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно для всех неработающих членов семьи участника СВО; первоочередное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям военнослужащих в возрасте от 3 до 18 лет в случае осуществления вторым родителем трудовой деятельности посменно либо вахтовым методом. Также военнослужащим и их семье, проживающим в ЯНАО, доступно оказание психологической помощи.