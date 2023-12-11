Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой из-за непогоды задержали на двое суток

Информации о количестве ожидающих пассажиров нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой, самым северным городом на Сахалине, переносятся на двое суток из-за неблагоприятных погодных условий на севере острова, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло, самолет до Охи должен был вылететь из Южно-Сахалинска еще 9 декабря утром. Однако из-за метели на севере Сахалина рейс сначала откладывали, а затем перенесли на утро 11 декабря. Соответственно, на такое же время задержали и обратные рейсы. Задержаны шесть рейсов на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Охой. Информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняется.

Сейчас в Охе идет снег, ветер дует со скоростью 8 м/с. Температура воздуха - минус 19 градусов. В Южно-Сахалинске хорошая погода, без осадков и ветра. Температура воздуха - минус 9 градусов.