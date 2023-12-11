На севере Хабаровского края для очистки взлетно-посадочной полосы закрыли аэропорт

Речь идет о рабочем поселке Охотск

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Аэропорт рабочего поселка Охотск в Хабаровском крае закрыли для очистки взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

По той же причине закрыты аэропорты населенных пунктов Оха и Ноглики на Сахалине, перенесено время вылета некоторых авиарейсов.

Как сообщили в авиакомпании "Хабаровские авиалинии", на 12 декабря отложены рейсы 401 и 402 за 7, 8, 9, 10 и 11 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск - Охотск и в обратном направлении.

Также из-за сильного бокового ветра в селе Аян перенесены на вторник вылеты по маршруту Хабаровск - Николаевск - Аян. Задержан и вылет в Нелькан.

В Хабаровском крае действует циклон, на прошлой неделе он проявлялся в центральной части и на побережье. Сейчас он находится в Охотском море, наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Охотском районе. На сегодня, по информации Дальневосточного гидрометцентра, там ожидаются опасные метеорологические явления - метель с северо-восточным ветром до 18-23 м/с с порывами до 24-29 м/с.