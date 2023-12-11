На Урале в школах массово отменили занятия первой смены

Причиной стали 40-градусные морозы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. 40-градусные морозы стали причиной массовой отмены очных занятий первой смены в школах Уральского федерального округа.

"По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, утром 11 декабря в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха минус 44 градуса. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1-го по 11-й классы на улице не рекомендуется и небезопасно", - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации Ноябрьска.

Также массово отменены занятия у школьников Ханты-Мансийского автономного округа. "По данным на 11 декабря, отменяются очные занятия первой смены с 1-го по 11-й классы во всех городах региона, в том числе в Сургуте, Нижневартовске, Белоярском, Когалыме, Лянторе, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Сургуте, Урае, а также в большинстве школ в небольших населенных пунктах региона, где температура составляет от минус 38 до минус 41 градуса", - сообщается на официальном сайте государственных органов Югры.

Также 11 декабря отменены занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в школах Тюменской области, в том числе в Тюмени и Тобольске, где фиксируется температура воздуха минус 36 градусов. Отмена занятий коснулась Челябинской области. В частности занятия отменены в Челябинске с 1-го по 11-й классы и с 1-го по 9-й классы в Магнитогорске, где мороз составляет до минус 30 градусов.