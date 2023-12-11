В Хабаровском крае из-за циклона ожидают вылетов почти 300 пассажиров

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Около 300 человек не могут вылететь из Хабаровска на север Хабаровского края и в обратном направлении из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Общее количество пассажиров, ожидающих вылета, в настоящее время составляет 295 пассажиров, не считая тех, кто рассчитывал попасть на подсадку", - говорится в сообщении.

Из-за метели на севере края с 7 по 11 декабря задержано в общей сложности 14 рейсов. Речь идет о вылетах из Хабаровска в Охотск и обратно, больше всего людей ожидают улучшения погоды именно по этому направлению. Также задержаны вылеты из Хабаровска в Аян и обратно. Отмечается, что те, кто нуждаются в жилье, размещены в гостинице и обеспечены питанием за счет авиакомпании.

Сегодня в Охотске продолжает идти снег, порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. В Аяне слабая метель, но не утихает ветер - порывы до 21-26 метров в секунду.

"При нормализации метеоусловий "Хабавиа" готова задействовать значительную часть своего авиапарка для оперативной ликвидации скопления рейсов на этих направлениях", - подчеркивается в сообщении.

В Хабаровском крае действует циклон, на прошлой неделе он проявлялся в центральной части и на побережье. Сейчас он находится в Охотском море, наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Охотском районе.