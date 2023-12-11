WSJ: Такер Карлсон запустит собственный стриминговый сервис

Как указывает издание, на нем будут выходить шоу различного формата, в том числе интервью, короткие видео и монологи

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Тележурналист Такер Карлсон запустит собственный платный стриминговый сервис Tucker Carlson Network, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Как ожидается, сервис заработает уже в понедельник, на нем будут выходить шоу различного формата, в том числе интервью, короткие видео и монологи.

Подписка на новый сервис, указывает издание, будет стоить $9 в месяц или $72 в год. Некоторые ролики на сервисе будут доступны только по подписке.

После ухода с телеканала Fox News в конце апреля, Карлсон начал выпускать эпизоды своей программы на платформе социальной сети X (ранее Twitter). Всего с того времени журналист выпустил 47 эпизодов своего шоу, в том числе интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом, набравшим 267 млн просмотров, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которое просмотрели 129 млн раз.