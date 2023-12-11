Приамурье помогло подшефной территории в ДНР отремонтировать крыши домов и роддома

Рабочим осталось завершить ремонт кровли в девяти многоквартирных домах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области помогли восстановить в подшефном Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) кровли 11 многоквартирных домов и здания родильного отделения местной больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Амвросиевского района.

"Силами шефа-региона завершен ремонт кровель 11 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По информации районной администрации, ремонт осталось завершить еще в девяти многоквартирных домах. Но работу усложняет наступающая зима, планы выполняются по мере возможности. Текущий ремонт кровель начался в октябре. Кроме устранения течей и проблемных мест бригады еще прочистили ливневые трубы.

Также завершен ремонт кровли на здании родильного отделения Амвросиевской районной больницы. За две недели подрядная организация из Приамурья устранили дефекты покрытия с заменой полотна, восстановили вентиляционные шахты, парапетные основания и противопожарные пояса.

Кроме того, продолжаются работы в Новоамвросиевском, где более 1,5 тыс. человек остались без водоснабжения. Власти Приамурья уже заключили контракт с организацией "Энергетический консалтинг" на автоматизацию систем водоснабжения водозабора, питающего Новоамвросиевское. Подрядчик приступил к работе. Шкафы управления уже собраны, новое автоматизированное оборудование в этом году будет установлено. Водоснабжение восстановят в скором времени и будут подавать круглосуточно.