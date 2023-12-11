Половина опрошенных россиян считает, что их окружают культурные люди

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2013 году доля респондентов, которые аналогично ответили на этот вопрос, составляла 29%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 50% опрошенных россиян считают, что их окружают культурные люди. Показатель вырос в полтора раза по сравнению с 2013 годом, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За 10 лет доля россиян, кого окружают в основном культурные люди, выросла более чем в полтора раза: с 29% в 2013 году до 50% в 2023 году. Одновременно с этим снизилась доля тех, кого окружают и культурные, и некультурные люди (2013 год - 64%, 2023 год - 45%)", - говорится в публикации.

Согласно опросу, почти половина россиян (49%) считают, что культурного человека отличают манеры и этикет. Порядка четверти опрошенных (24%) относят к чертам культурного человека образованность и начитанность. Реже культурного человека характеризуют через положительные качества личности (уважение других людей, порядочность, доброта).

Данные опроса также показали определение некультурного человека. Больше половины (60%) ассоциируют некультурного человека преимущественно с отсутствием манер. Порядка 12% считают такого человека необразованным, глупым и невежественным. С 2013 года в три раза выросла доля тех, кто считает, что культурных людей в стране стало больше (2013 год - 9%, 2023 год - 29%). Треть опрошенных придерживаются противоположного мнения (31%, минус 27% к 2013 году). Еще 31% говорят, что за 10 лет ничего не изменилось.

"В целом за 10 лет представления россиян о культурном и некультурном человеке мало изменились, но некоторые аспекты стали менее значимыми. Уменьшилась доля считающих важными чертами культурного человека грамотность и культуру речи. При этом появился новый компонент - патриотизм: любовь к Родине и знание истории своей страны становятся важными аспектами образа культурного человека", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.