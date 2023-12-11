Между Саратовом и Новосибирском запустят новый авиарейс в 2024 году

S7 Airlines планирует выполнять полеты на самолетах Embraer

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Саратов и Новосибирск с 10 января 2024 года свяжет новый авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Гагарин" в Саратове.

"Из международного аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты регионов") открывается новый рейс в Новосибирск. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажи на рейсы с 10 января 2024 года с частотой два раза в неделю - по средам и субботам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выполнять полеты авиакомпания планирует на воздушных судах Embraer 170 вместимостью 78 кресел.