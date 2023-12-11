В Москве с начала 2023 года росгвардейцы выявили более 200 преступлений

Также столичные росгвардейцы передали сотрудникам полиции около 46,5 тыс. правонарушителей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии выявили более 200 преступлений и 8 тыс. правонарушений за 11 месяцев в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"В управлении вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве были подведены итоги служебной деятельности за 11 месяцев текущего года. Так, за прошедший период 2023 года количество выездов группами задержания на тревожные сигнализации составило около 185 тыс., пресечено более 8 тыс. правонарушений на охраняемых объектах. В результате проведенной работы нарядами вневедомственной охраны выявлено свыше 200 преступлений", - говорится в сообщении.

По данным главка, с начала года столичные росгвардейцы также передали сотрудникам полиции около 46,5 тыс. правонарушителей. В отношении 22 тыс. из них составлены административные протоколы, в том числе около 6 тыс. - в отношении людей, доставленных из охраняемых объектов. Также сотрудники вневедомственной охраны обнаружили более 300 автомобилей и 200 граждан, числящихся в розыске.

Как отметили в пресс-службе, сотрудник ГУ Росгвардии по Москве защищают 17,4 тыс. объектов, более 158,5 тыс. квартир и мест хранения имущества, а также около 2 тыс. автомобилей.