Мэр Казани поддержал идею стирать пакеты

По мнению Ильсура Метшина, необходимо переходить к разумному потреблению

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Объемы мусора, которые образуются в Казани, губительны для города. Необходима программа по раздельному сбору отходов, а также переход горожан к разумному потреблению, сказал мэр Ильсур Метшин на еженедельном совещании в исполкоме, где была затронута тема раздельного сбора мусора.

"Другого [решения], как принять программу, разделять мусор, меньше вывозить, ну и самое главное, ограничить потребление. Тут велосипед не изобретешь, мир и самые богатые города, и успешные города эту дорогу или прошли, или проходят. Только переработкой, только раздельным сбором мусора без ограничения потребления это не победить. <...> Мой преподаватель английского гордится, и я очень поддерживаю как мэр. Он говорит: "Я не беру, новые пакеты, когда иду в магазин". Как мама приучила нас, скажем, чистые во вторичный оборот, а которые нечистые - постирали. <...> Это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани", - сказал Метшин.

По мнению мэра, необходимо уделять внимание образованию детей и молодежи в этой сфере. "Мы не можем отложить это на потом, иначе в прямом смысле просто утонем в мусоре. Те объемы мусорообразования, которые на нас обрушились, губительны для города", - сказал Метшин.

По его словам, под площадками ТБО уже находится 925 га. При этом он отметил, что количество обращений по вывозу мусора, с которым власти столкнулись в начале года, уменьшается. "Но мы тормознули и забуксовали с внедрением раздельного сбора мусора. В 2018 году бодро начали, к сожалению, не получили поддержки. Здесь нужны нормативные документы", - сказал Метшин.