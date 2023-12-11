Власти Дорохуска решили прекратить протест перевозчиков на границе с Украиной

По данным RMF24, глава администрации Дорохуска Войчех Сова отозвал разрешение на протест перевозчиков, мотивировав решение "значительной угрозой имуществу"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти города Дорохуска на границе с Украиной приняли решение отозвать разрешение на протест польских перевозчиков, требующих отменить льготы, предоставленные Евросоюзом транспортным компаниям с Украины. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По данным RMF24, глава администрации Дорохуска Войчех Сова отозвал разрешение на протест перевозчиков, мотивировав решение "значительной угрозой имуществу". Как отмечает радиостанция, письменный документ еще не готов, о решении протестующие были проинформированы в устной форме представительницей местных властей. Согласно действующему законодательству, перевозчики должны будут прекратить протест и разблокировать границу, подчеркивает RMF24. Организаторы протестов заявили о неповиновении решению местных властей, уточняет радиостанция.

Блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе польские автоперевозчики начали 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.