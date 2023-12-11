Медведев воздержался от вступления в чат школьников

Председатель "Единой России" объяснил свое решение тем, что "пишет жесткие вещи" в соцсетях

ГОРКИ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уклонился от вступления в Telegram-группу школьников и студентов "Приятные люди", куда его пригласила координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова. Политик обосновал это тем, что "пишет жесткие вещи" в соцсетях.

"Мы создали в Telegram нашу группу, назвали ее "Приятные люди", надеемся, вы убедитесь в этом", - сказала Аршинова. "Ну, глядя на вас всех, люди вы приятные, другого пока сказать не могу", - отшутился Медведев, обведя взглядом собравшихся в Горках школьников, студентов, отличников учебы и победителей олимпиад в преддверии Дня Конституции. "Как раз мы в нашей группе начинаем обсуждение уже и учебника по обществознанию <…>. Мы можем пригласить вас в нашу телеграм-группу и можем вместе обсуждать эти изменения", - заявила Аршинова. "Вы же знаете, я всегда жесткие вещи всякие пишу. Там напишу чего-нибудь, потом к вам будут бояться заходить", - отказался Медведев.

При этом политик на словах поделился своим мнением о новом учебнике истории. "Я, после того как начали критиковать новый учебник по истории, залез в него и посмотрел. Могу вам сказать по-честному: мне его листать было интересно", - признался он.

По словам Медведева, для многих присутствующих на встрече - это реальная история. "А для меня - это моя история, которую я сам прожил. И то, что, например, в учебнике истории наряду, допустим, с сухими фактами, цифрами, датами, событиями перечисляется, например, когда какой фильм сняли, мне кажется - это хорошо. У нас эпоха не должна ассоциироваться только с вождями, с какими-то пертурбациями общественно-политическими, или даже драматическими событиями. В жизни происходит масса другого интересного и это интересное должно попасть в учебник", - добавил политик.