На ВДНХ в Москве пройдут лекции о науке и музыке

Участие по предварительной регистрации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лекции о лабораторных животных, выживании в мире будущего, а также о композиторе Сергее Танееве пройдут в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Лекторий ВДНХ приглашает посетителей в декабре в павильон "Рабочий и колхозница" на встречи с популяризаторами науки. На этой неделе для гостей выступят кандидат психологических наук Ольга Сварник, антрополог Станислав Дробышевский и музыковед Даниил Топилин. Участие по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, 12 декабря пройдет лекция "Долгая дорога вместе: как мы выстраиваем наши отношения с лабораторными животными". Ольга Сварник расскажет о том, как изменилось наше отношение к использованию животных в экспериментах в области нейронауки. 14 декабря состоится лекция "Как выжить после апокалипсиса", на которой российский антрополог Станислав Дробышевский расскажет о том, как выживать в мире, где ресурсы исчерпаны, а загрязнение окружающей среды зашкаливает.

16 декабря посетители смогут послушать лекцию "Сергей Танеев и "надрелигиозная" нравственность" от Даниила Топилина, который расскажет о композиторе, пианисте и дирижере Сергее Танееве и познакомит с его центральными произведениями: кантатой "Иоанн Дамаскин", Четвертой симфонией, Фортепианным квинтетом, кантатой "По прочтении псалма".