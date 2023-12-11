В Новгородской области возродят родовое имение Рахманинова "Онег"

Правительство региона окажет содействие в получении разрешительной документации и рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Родовое имение композитора Сергея Рахманинова "Парк усадьбы "Онег" и прилегающую территорию возродят в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга Андрея Комарова.

"Соглашение направлено на возрождение родового имения всемирного известного композитора Сергея Рахманинова "Парка усадьбы "Онег" и развитие прилегающей территории. В том числе, на восстановление архитектурно-паркового ансамбля "Онег" в целях создания и развития музейного комплекса и историко-культурного туристического центра Новгородской области. Компания "Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород" обеспечит работы по проектированию и реконструкции объектов на территории парка усадьбы "Онег", - пояснили в пресс-службе.

Во время Великой Отечественной войны усадьба была разрушена. К настоящему времени от нее сохранились фундаменты главного дома и хозяйственных построек, планировочные элементы парка. "Мы хотим внести свой вклад в возрождение этого места, объекта культурного наследия, чтобы как можно больше людей имели возможность прикоснуться к творчеству всемирно известного композитора. Символично, что мы начинаем это делать в год 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова", - подчеркнул Андрей Комаров в рамках подписания соглашения. Правительство Новгородской области окажет содействие в получении разрешительной документации и рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки, в том числе в части обеспечения проекта необходимой инфраструктурой и коммуникациями.

"Новгородская область во всем мире известна тем, что она тесно связана с именем Сергея Васильевича Рахманинова. У нас есть понимание как мы будем восстанавливать усадьбу "Онег". Это не самый простой проект, но, надеюсь, у нас все получится", - отметил глава региона Андрей Никитин.

Об усадьбе

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минкультуры региона, композитор провел свое детство в имении Онег, которое расположено на левом берегу реки Волхов, в 30 км от Великого Новгорода. Имение в свое время насчитывало четыре двора и шесть домов, где проживало свыше 30 человек.

"Имение имело 664 десятины земли, парк, фруктовый сад и огород пруды. Дом и сад были обнесены плотным живым еловым забором. Деревянный барский дом с мезонином и двумя застекленными верандами стоял на сплошном булыжном фундаменте с отапливаемым подвалом", - пояснили в пресс-службе. На территории усадьбы частично сохранились регулярные посадки парка и сада: аллеи, фруктовые деревья. Рядом, под большим вязом, в 1973 году установлена памятная каменная стела, в честь рождения композитора С. В. Рахманинова.