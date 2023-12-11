Путин заявил, что экологическая ситуация в Норильске "движется в правильном направлении"

Президент России также отметил, что "предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что предприятия в Норильске стали больше вкладывать в оборудование для очистки воздуха, поэтому экологическая ситуация улучшилась и "движется в правильном направлении". Такое мнение он высказал на встрече с получателями арктической ипотеки, которую провел в режиме видеоконференции.

"Как у вас воздух? Почище стал?" - поинтересовался Путин у участницы из Норильска. Девушка ответила, что живет в городе семь лет и "семь лет все хорошо". "Ну все хорошо не бывает, но как докладывают, предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха и, действительно, общие показатели получше стали. Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается", - констатировал российский лидер.