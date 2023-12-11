В Приангарье отметили исторический максимум потребления электроэнергии

Он составил 10 008 МВт

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Новый исторический максимум потребления электроэнергии зафиксирован в Иркутской области, где установились сильные морозы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В начале зимы регион бьет рекорды прошлого года по потреблению электричества. 10 декабря в энергосистеме Иркутской области зафиксирован исторический максимум потребляемой мощности на уровне 9 907 МВт, сегодня энергопотребление составило уже 10 008 МВт. Это на 587 МВт больше пиковой нагрузки предыдущего осенне-зимнего периода. Во многом это связано с организацией электрообогрева в жилых домах и коттеджах", - говорится в сообщении.

В некоторых районах региона температура воздуха опускается до минус 40-50 градусов, в Иркутске - до минус 38. В регионе введен режим повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, морозы продержатся до 16 декабря. На фоне сильных холодов происходят перебои в электроснабжении. Как отмечают энергетики, причиной частых отключений является повышенная нагрузка, которая происходит в том числе из-за нелегальной майнинговой деятельности в частных домах.

В городе Тулуне произошла поломка оборудования на одном из котлов котельной, обеспечивающей теплом три микрорайона. Работа котельной не останавливалась, но была понижена температура теплоносителя. Как сообщила администрация города в своем телеграм-канале, в квартирах температура составляла плюс 10-21 градус. Вышедшее из строя оборудование заменено, котел запущен в работу, температура теплоносителя в настоящее время повышается. Также устранена течь, которая была обнаружена на другом котле.

Прошлой зимой Иркутская область три раза устанавливала рекорды потребления электроэнергии и зафиксировала новый исторический максимум. Это произошло на фоне аномальных морозов. Ранее максимальное потребление фиксировали зимой 2021-2022 годов на уровне 9 111 МВт, а до этого максимальный уровень нагрузки в 8 664 МВт отмечался только в 1989 году.